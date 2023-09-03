كلوب يحسم مصير صلاح مع ليفربول

وحقق ليفربول فوزًا مهما على أستون فيلا، بثلاثية دون رد، مساء اليوم الأحد، على ملعب آنفيلد، ضمن الجولة الرابعة للبريميرليج، حيث سجل صلاح الهدف الثالث.

وقال كلوب، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عن مستقبل صلاح: "لقد لعب مباراة رائعة اليوم، كان على مو أن يعمل بجهد كبير، وقد فعل ذلك".



وأضاف: "لم يكن لدي أي شك بشأن التزامه تجاه النادي".

وختم: "لا يمكنك أن تتخيل مدى الضجة التي أثارها العالم ومدى تعاملنا بهدوء معه.. إنه لاعبنا ويريد اللعب هنا".

ويصر ليفربول على موقفه ببقاء محمد صلاح، رغم العروض المغرية من اتحاد جدة، خاصة وأن النادي الإنجليزي لن يتمكن من العثور على بديل للنجم المصري حتى شهر يناير/كانون ثان المقبل.

