انت الان تتابع خبر تحمل النيادي.. تحديد موعد هبوط "دراغون" على الأرض والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ومن المنتظر أن تهبط المركبة على الأرض يوم غد الاثنين (4 أيلول) الساعة 08:07 صباحا بتوقيت الإمارات؛ وذلك حسب ظروف الطقس. وبحسب مركز محمد بن راشد للفضاء، فإن مراحل عودة مركبة "دراغون" التي تحمل على متنها سلطان النيادي وزملاءه إلى الأرض، تشمل 7 مراحل:



الثانية: تتمثل باشتعال محركات الدفع لتخفيض المدار.

الثالثة: فهي عبارة عن انفصال قاعدة المركبة.

الرابعة: تتمثل في اشتعال محركات الدفع للخروج من مدار المحطة.

الخامسة: تتمثل بالدخول إلى الغلاف الجوي للأرض.

السادسة: عبارة عن فتح مظلات المركبة.

السابعة: هبوط المركبة دراغون في الماء. الأولى: تتمثل في اشتعال محركات الدفع، لمغادرة المحطة الدولية.الثانية: تتمثل باشتعال محركات الدفع لتخفيض المدار.الثالثة: فهي عبارة عن انفصال قاعدة المركبة.الرابعة: تتمثل في اشتعال محركات الدفع للخروج من مدار المحطة.الخامسة: تتمثل بالدخول إلى الغلاف الجوي للأرض.السادسة: عبارة عن فتح مظلات المركبة.السابعة: هبوط المركبة دراغون في الماء. وأكمل رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية في أطول مهمة فضائية بتاريخ العرب.

وشملت مهمة الرائد الإماراتي في الفضاء مجالات علمية مختلفة، بينها العلوم الحيوية، وتضمنت اختبارات على وظائف الجسم والأوعية الدموية والقلب والعمود الفقري، إضافة لتجارب في علوم المواد والسوائل، والتكنولوجيا والهندسة والتقنيات والطباعة ثلاثية الأبعاد.