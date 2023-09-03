ديمبلي يواجه ازمة مع سان جيرمان

وتعاقد سان جيرمان مع ديمبلي في الميركاتو الصيفي لمدة 5 مواسم، مقابل سداد الشرط الجزائي (50 مليون يورو) في عقده مع برشلونة

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية: "صفقات سان جيرمان الجديدة خاصة الثنائي كولو مواني وباركولا، ستقلل من فرص مشاركة ديمبلي".



وأنفق سان جيرمان أكثر من 300 مليون يورو على الصفقات الجديدة، ما قد يضع ديمبلي في موقف محرج ويجعله أمام منافسة شرسة.

وسينافس ديمبلي على المشاركة الأساسية في مركز الجناح، مع الثنائي كولو مواني، وباركولا، بالإضافة إلى وجود جونزالو راموس.

كما هناك احتمالية لإشراك الإسباني ماركو أسينسيو كمهاجم وهمي، وهو ما حدث أمام لانس بالدوري الفرنسي.

ويعد مواني، أغلى صفقات النادي الباريسي هذا الصيف، حيث انضم من آينتراخت فرانكفورت مقابل 100 مليون يورو.

يذكر أن باريس سان جيرمان يحتل المركز التاسع في جدول الدوري الفرنسي برصيد 5 نقاط.

