شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى لـ إكسترا نيوز: نريد تفعيل دور الأحزاب السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الدكتور طلعت عبدالقوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن أبرز ما جاء في جلسات دعم حرية الرأي والتعبير، قائلا:" عدد كبير من الأحزاب السياسية ليس لها تأثير على أرض الواقع ولا يشعر بها أحد من المواطنين".

وأضاف طلعت عبدالقوي، خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، تحدثنا اليوم عن آلية إنشاء الحزب وهو ينشأ بـ 5 آلاف مشارك من 15 محافظة بواقع 300 مشارك من كل محافظة على الأقل، كما تحدثنا عن موارد الأحزاب والتى كانت قاصرة فى القانون على اشتراكات الأعضاء والتبرعات.

تابع طلعت عبدالقوى، نريد أن نفعل دور الأحزاب السياسية، وبعض الدولة بدأت تعطى دعم مادى لبعض الأحزاب، ونريد أن تعود الأحزاب لوضعها الطبيعى وخلق الكوادر، ومن ضمن التوصيات أن نبقى مسئول لجنة شئون الأحزاب ويستمر إشراف هذه اللجنة على إنشاء الأحزاب السياسية وتفعيل دور هذه اللجنة، ودمج المؤسسات الحزبية فيما بينها والمنتمية لتيار معين.