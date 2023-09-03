شكرا لقرائتكم خبر عن الحوار الوطنى.. برلمانية شيوخ مستقبل وطن: قانون الأحزاب جيد لكنه فى حاجة للتعديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد صبري، عضو مجلس الشيوخ وأمين الشئون البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن قانون الأحزاب الحالى جيد وشامل، ولكن يحتاج لبعض التعديلات، لتشمل تنويع موارد الدعم المالية، عدم قبول تبرعات من الأشخاص الاعتبارية، وزيادة عدد المؤسسين بالحزب السياسي.

واقترح صبري خلال كلمته بالجلسة الثانية للجنة الأحزاب السياسية ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني، والتي انعقدت تحت عنوان "قانون الأحزاب السياسية.. الدمج والتحالفات الحزبية.. الحوكمة المالية والإدارية.. دور لجنة الأحزاب" زيادة اختصاصات اللجنة وفعاليتها وإنشاء أمانة فنية تساعدها في مهامها، موضحا أن حزب مستقبل وطن ليس لديه اعتراض على دمج الأحزاب السياسية، واستعداده الكامل للمشاركة في الحوار والنقاش للوصول إلى مقترحات تضمن الوصول إلى حل من شأنه النهوض بالأحزاب والمجتمع.