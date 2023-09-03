انت الان تتابع خبر تين هاغ يبدي غضبه عقب الخسارة امام ارسنال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتعرض مان يونايتد للخسارة بسيناريو مجنون في الوقت القاتل أمام مضيفه أرسنال بنتيجة 1-3 في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

النتيجة ظلت على حالها بالتعادل الإيجابي 1-1، حتى الدقيقة 96، حين سجل الإنجليزي ديكلان رايس هدف تقدم أرسنال، ثم أضاف البرازيلي غابرييل جيسوس الهدف الثالث للغانرز.



وعقب المباراة، حمل تين هاغ التحكيم مسؤولية تلقي مانشستر يونايتد خسارته الثانية في البريميرليغ هذا الموسم.

وقال تين هاغ لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "هناك ركلة جزاء لراسموس هويلاند لم تحتسب و خطأ لجوني ايفانز في هدف رايس".

وتابع: "لقد حُرمنا من ركلة جزاء ضد توتنهام وها نحن ذا مجددًا لكن علينا تقبل ذلك والمضي قدمًا".

وأضاف: "أرى أن هدف أليخاندرو غارناتشو الذي سجله كان صحيحا، ولم يكن هناك أي مبرر لإلغائه عبر تقنية الفيديو، لا يوجد تسلل، لقد اختاروا الزاوية الخطأ".

وعقب تصريح تين هاغ مباشرة، علق الحكم الإنجليزي السابق مايك دين عبر "سكاي سبورتس"، مؤكدا صحة قرار إلغاء هدف غارناتشو".

وأردف تين هاغ في تصريحاته: "علينا التحسن هذا ضروري، لقد رأيت ورأينا في الموسم الماضي قدرتنا على الفوز على الجميع".

وأتم: "لست غاضبا من الأداء، بل العكس هو الصحيح، أشعر بالرضا على أداء اللاعبين، لكن بالتأكيد، النتيجة مخيبة لنا".

