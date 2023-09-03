شكرا لقرائتكم خبر عن الحوار الوطنى.. حزب الجيل: قانون الأحزاب السياسية صالح ولا يحتاج إلى تعديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل في كلمته اليوم أمام لجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي بالحوار الوطنى، أن قانون الأحزاب السياسية صالح ولا يحتاج إلى تعديل، قائلا:" الدستور حصن الأحزاب من الحل، عندما أكد أنه لا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي، وهو شل أيدي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، من التدخل في شئون الأحزاب السياسية، مؤكدا على أنه لا يمكن فرض دمج الأحزاب السياسية مع بعضها البعض، عن طريق قرار من السلطة التنفيذية، أو تعديل لقانون الأحزاب من السلطة التشريعية.

وأضاف الشهابي، أنه بالرغم من أنه يرى عدد الأحزاب الحالية (84 حزبا) كبيرا، وأن الأفضل لإثراء الحياة وزيادة فاعليتها تقليل هذا العدد، لكن ذلك يكون عبر طريق إيمان الأحزاب السياسية بذلكن مقترحا أن تجري الأحزاب ذات الاتجاه الفكري الواحد، مناقشات عميقة بين قياداتها، حول سبل التعاون بينها، وهل يكون بالاندماج أم بالتحالفات بينها.

وأوضح رئيس حزب الجيل، على سبيل المثال، الأحزاب ذات الفكر القومي، تجري مناقشات واسعة لدمجها في حزب كبير، وكذلك الأحزاب ذات الفكر الاشتراكي، وأيضا ذات الفكر الرأسمالي، وكذلك ذات الفكر الوسطي، مؤكدا أن هذه الطريقة هي الأفضل للحياة الحزبية، والتي يتحقق فيها تداول السلطة بين الأحزاب المختلفة، على أن تندمج الأحزاب ذات المدارس الفكرية الواحدة مع بعضها في أحزاب كبيرة بلائحة تنظيمية ومالية تنظم أمورها.

ودعا رئيس حزب الجيل، الدولة إلى مساعدة الأحزاب في إيجاد مقار لها في العاصمة، وعواصم المحافظات الأخرى.