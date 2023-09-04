انت الان تتابع خبر البصرة.. إحصائية تخص عدد الزوار الوافدين عبر سفوان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "حتى يوم أمس دخل 50 ألف زائر عبر منفذ سفوان الحدودي".

وأضاف المصدر أن "الزوار من البحرين ودول الخليج عن طريق البر".

وتعد زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) واحدة من أهم المناسبات الدينية، ويحرص ملايين المسلمين على إحيائها من خلال الذهاب إلى كربلاء مشياً على الأقدام، في حين تنتشر آلاف المواكب والهيئات على الطرق المؤدية إلى المدينة لإيواء الزائرين وتقديم الطعام لهم.