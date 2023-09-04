أوكرانيا.. زيلينسكي يعلن إقالة وزير الدفاع ريزنيكوف وتعيين أوميروف بدلا عنه

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد تعيين السياسي رستم أوميروف وزيرا جديدا للدفاع خلفا لأوليكسي ريزنيكوف، في خطوة مفاجئة فيما تدخل الحرب في روسيا شهرها التاسع عشر.



وقاد ريزنيكوف الذي تم تعيينه قبل ثلاثة أشهر من الغزو الروسي مفاوضات كييف مع حلفائها لتسليح قواتها بمعدات عسكرية حديثة.



وتأتي إقالته التي جرى الإعلان عنها مساءً في ظل الهجوم المضاد الذي تشنه كييف وأيضا الحملة التي تقودها أوكرانيا ضد الفساد بناء على طلب الاتحاد الأوروبي.



كما أن الإقالة تمهد الطريق لتغييرات أساسية في دوائر وزارة الدفاع الأوكرانية.



وقال زيلينسكي في مداخلته اليومية المسائية “أمضى أوليكسي ريزنيكوف أكثر من 550 يوما في حال من الحرب الشاملة. أعتقد أن الوزارة تحتاج الى نهج جديد وأشكال أخرى من التفاعل مع الجيش والمجتمع”.



ورشح زيلينسكي أوميروف، وهو من تتار القرم وكان يرأس صندوق أملاك الدولة منذ العام الماضي، لخلافة ريزنيكوف.



أضاف زيلينسكي “سيكون رستم أوميروف على رأس وزارة” الدفاع، متوقعا “أن يدعم البرلمان هذا المرشح”.



وأصبح ريزنيكوف، المحامي البالغ 57 عاما والذي يتمتع بخبرة عسكرية قليلة، أحد الوجوه المعروفة في الجهد الحربي الذي تبذله كييف.



لكن منذ الغزو الروسي هزت وزارة الدفاع الأوكرانية العديد من فضائح الفساد.



ففي كانون الثاني/يناير، اضطر نائب ريزنيكوف للاستقالة بعد توجيه اتهامات لوزارة الدفاع بتوقيع عقود لشراء مواد غذائية بأسعار أعلى مرتين أو ثلاث مرات من الأسعار الحالية للمواد الغذائية الأساسية.



(أ ف ب)