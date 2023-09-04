انت الان تتابع خبر أمريكية الصنع.. روسيا تعلن تدمير أربعة زوارق أوكرانية عسكرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وزارة الدفاع الروسيّة على تلغرام أنّ "الطيران البحري لأسطول البحر الأسود دمّر (ليل الأحد الاثنين) في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود أربعة زوارق عسكريّة سريعة من طراز +ويلارد سي فورس+".



وأضافت، أن "هذه الزوارق أميركيّة الصنع (تحمل) مجموعات إنزال للقوّات المسلّحة الأوكرانيّة كانت تتّجه" نحو رأس طرخانكوت الواقع في غرب شبه جزيرة القرم".