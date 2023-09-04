انت الان تتابع خبر أسعار النفط تُحلق بالتعاملات الآسيوية المُبكرة.. برنت يلامس الـ89 دولاراً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وارتفع خام برنت 17 سنتا بما يعادل 0.2 بالمائة إلى 88.72 دولاراً للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 25 سنتاً، بما يعادل 0.3 بالمائة تقريبا، إلى 85.80 دولاراً.

وتأتي الحركة الصعودية المستمرة للسعر بعد أن استقر كلا العقدين عند أعلى مستوياتهما في أكثر من نصف عام الأسبوع الماضي، ليكسرا سلسلة خسائر استمرت أسبوعين.



وعلى جانب الطلب، توسع نشاط التصنيع في الصين بشكل غير متوقع في آب، حسبما أشارت بيانات مسح مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشركة Caixin، مما أدى إلى تجدد التفاؤل بشأن الصحة الاقتصادية لأكبر مستورد للنفط في العالم.

كما أدت سلسلة من إجراءات الدعم الاقتصادي التي أعلنتها بكين الأسبوع الماضي، مثل تخفيضات أسعار الفائدة على الودائع في بعض أكبر البنوك المملوكة للدولة في البلاد وتخفيف قواعد الاقتراض لمشتري المنازل، إلى دعم الأسعار أيضاً.

ومع ذلك، لايزال المستثمرون ينتظرون المزيد من التحركات الجوهرية لدعم قطاع العقارات المحاصر في البلاد، والذي كان أحد العوائق الرئيسية للاقتصاد الصيني منذ خروجه من الوباء.

وفي الولايات المتحدة، كانت بيانات التوظيف أعلى من المتوقع يوم الجمعة، مع زيادة الوظائف غير الزراعية بمقدار 187 ألف وظيفة الشهر الماضي.

وقال محللون إن التباطؤ الأوسع نطاقا في سوق العمل الأميركي، كما رأينا في تباطؤ نمو الوظائف، قلل من فرص رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في المستقبل القريب.

وتزايدت التوقعات بتقلص إمدادات النفط بعد تصريحات نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الخميس بأن روسيا اتفقت مع شركائها في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على معايير استمرار تخفيضات الصادرات. ومن المتوقع صدور إعلان رسمي بتفاصيل التخفيضات المخطط لها هذا الأسبوع.

وذكرت روسيا بالفعل إنها ستخفض صادراتها بمقدار 300 ألف برميل يوميا في أيلول، بعد خفض قدره 500 ألف برميل يوميا في آب. ومن المتوقع أيضاً أن تمدد السعودية خفضاً طوعياً قدره مليون برميل يومياً حتى تشرين الاول.