انت الان تتابع خبر بقيمة 40 ألف دولار.. اعتقال متهم سرق مصوغات ذهبية من داخل منزل ببغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارزنا تمكنت من إلقاء القبض على متهم بالسرقة لقيامه بالدخول الى إحدى الدور السكنية في منطقة الكرادة ببغداد وسرقة مصوغات ذهبية بقيمة 40 ألف دولار".



وأضافت، أن "أقوال المتهم تم تدوينها، وقرر قاضي التحقيق توقيف المتهم أصوليا إستناداً لأحكام المادة 446 من قانون العقوبات".