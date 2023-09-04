شكرا لقرائتكم خبر عن 52.3 مليار جنيه مخصصات الحافز الإضافي بموازنة 2023/2024.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد مخصصات "الحافز الإضافي" بموازنة العام المالي الجاري الذي بدأ العمل بها أول يوليو 2023، طفرة حيث قدرت بمبلغ 52 مليار و29 مليون جنية مقابل 43 مليار و 601 مليون جنية العام السابق 20233/2022، حسب البيان التحليلي لموازنة عام 2023/2024 والمقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط إلي مجلس النواب.

ويبلغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالي الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنية مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.

وتقسم الإستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى، بالإضافة إلى شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" والثانية "حيازة الأصول المالية" وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الإختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا "سداد القروض "و تتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الاستحقاق المحددة لها.