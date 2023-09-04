انت الان تتابع خبر أسعار الصرف تقترب من حاجز الـ155 ألف دينار لكل مائة دولار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبلغت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في العاصمة بغداد 154500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 152500 دينار لكل 100 دولار.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1300 دينار لكل دولار وبيعه بـ(1310) دينار لكل دولار إلى المصارف من خلال المنصة الإلكترونية، ويباع بـ(1320) دينار لكل دولار من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي.

