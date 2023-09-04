انت الان تتابع خبر المكسيك.. سقوط طائرة ومقتل قائدها خلال حفل للكشف عن جنس الجنين (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وثق مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي فرحة الزوجين وحماسة من في الحفل بتحليق الطائرة فوقهم، قبل أن تنثر اللون الوردي الذي يشير إلى أن الجنين (أنثى)، لكن وقع خلل في الطائرة المعدة لهذا الغرض وهي من نوع "Piper PA-25 Pawnee" تسبب في انفصال أحد جناحيها عن جسمها وهي في الهواء، واختل توازنها قبل وقوعها.

وذكرت وسائل إعلام مكسيكية أن الحادث وقع بعد الظهيرة بمزرعة في لاغونا دي سان بيدرو في بلدية نافولاتو.