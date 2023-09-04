انت الان تتابع خبر كمائن مُحكمة تطيح بـ6 ارهابيين في الأنبار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "بعمليات منفصلة وجهود حثيثة واستنادا الى معلومات استخبارية دقيقة لشعبة الفرقة العاشرة التابعة الى مديرية الاستخبارات، وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء الأربعين، تم نصب كمائن محكمة في سيطرتي الصقور والتحدي".وأضافت، أن "الكمائن اسفرت عن القاء القبض على 6 ارهابيين مطلوبين للقضاء وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب في قضاء الفلوجة".

وأشارت الى "تسليمهم الى جهات الطلب أصولياً بعد إكمال الإجراءات اللازمة بحقهم".

