انت الان تتابع خبر بينهم إيرانيون.. مصرع وإصابة 12 زائراً بحادث سير في ميسان (صور مأساوية) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "السرعة الشديدة والنعاس تسببتا بحادث تصادم بين مركبتين الاولى كلايسلر اجرة صالون والثانية باص منشأة ،على طريق الشيب المؤدي الى المنفذ الحدودي".

وأضاف البيان، أن "المقصر بالحادث سائق المركبة الاجرة الصالون بسبب السرعة الشديدة وعدم السيطرة على المركبة مما ادى الى انحرافها وعبورها على الممر المعاكس واصطدامها بالمركبة الثانية الباص وجه لوجه".



وأشار الى، أن "الحادث أدى الى وفاة جميع الراكبين في المركبة الاجرة الصغيرة وعددهم 6 من بينهم 5 زوار إيرانيين"، لافتا الى "اصابة 6 ركاب اخرين من المركبة الكبيرة بجروج بليغة".

ودعت مديرية المرور، "سائقي المركبات جميعا توخي الحيطة والحذر وتجنب السرعة واخذ قسط كافي من الراحة والنوم تفاديا للحوادث المرورية والحفاظ على ارواحكم وارواح الاخرين".