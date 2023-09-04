انت الان تتابع خبر "وصية" متداولة تشعل مواقع التواصل.. هل طلب ياس خضر عدم الاستماع لأغانيه؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - لكن مجموعة "التقنية من أجل السلام" المختصة بكشف الاخبار المزيفة، أكدت أن "الخبر المتداول مفبرك وغير صحيح، إذ لا يوجد أي مقطع فيديو أو لقاء صحفي كان قد ظهر به الفنان الراحل (ياس خضر) أثناء رقوده في المشفى في أيامه الأخيرة قبل وفاته، وصرح بأمر مماثل ومطالبته من الجمهور الامتناع عن سماع أغانيه كما تم الادعاء".



كما وظهر ذوو الفنان عبر لقاء متلفز تحدثوا فيه عن اللحظات الأخيرة من حياته داخل مستشفى بمدينة الطب في العاصمة بغداد، وبيّنوا أن أمنيته كانت أن تستقر الأوضاع في العراق، وهذا ما ينفي الادعاء المتداول عن وصيته الأخيرة. كما وظهر ذوو الفنان عبر لقاء متلفز تحدثوا فيه عن اللحظات الأخيرة من حياته داخل مستشفى بمدينة الطب في العاصمة بغداد، وبيّنوا أن أمنيته كانت أن تستقر الأوضاع في العراق، وهذا ما ينفي الادعاء المتداول عن وصيته الأخيرة. ورحل الفنان بعد صراع طويل مع المرض ونعت نقابة الفنانين العراقيين رحيله بتأريخ 2 أيلول 2023، وأقامت النقابة مراسم تشييع في مقرها بشارع الرشيد في العاصمة بغداد.

من هو ياس خضر؟



ياس بن خضر بن علي القزويني الحسيني، مطرب عراقي من مواليد مدينة النجف عام 1938، يعتبر أحد أبرز مطربي جيل السبعينيات في العراق. بدأ ياس خضر مسيرته الفنية عندما التقى لأول مرة بالملحن محمد جواد أموري، وكان هذا اللقاء هو ثمرة إنتاج أغنية "الهدل"، التي تم بثها من خلال إذاعة القوات المسلحة في ذلك الوقت، ونجحت هذه الأغنية نجاحاً كبيراً، لدرجة أنه في ذلك الوقت أطلق عليه "مطرب الهدل"، وأصبح هذا هو الاسم الجديد ل ‍‍ياس خضر.

أشهر أغاني ياس خضر

أغنية "الهدل"

أغنية "أبو زركة"

أغنية "المكير"

أغنية "مجروحين"

أغنية "حن وأنا أحن"

أغنية "إعزاز"

أغنية "لا يا ولدي"

أغنية "مرينا بيكم حمد"

أغنية "تايبين"

أغنية "البنفسج"

أغنية "أه يا ليل"

أغنية "شي يصير"

أغنية "على مودك"

أغنية "أنا دليت نار الحب"

أغنية "أجمل يوم"

أغنية "يا حسافة"

أغنية "وداعاً يا حزن"

أغنية "على شط الفرات"

أغنية "مسافرين"