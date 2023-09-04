شكرا لقرائتكم خبر عن نواب: المؤتمر العالمى للسكان فرصة لجذب الاستثمارات وتحسين جودة حياة المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن إستضافة المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، الذي يعقد غدا، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بملف السكان والتنمية، خاصة وأن ملف السكان من الملفات التى تحظى باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة، بداية من التحديات وكيفية استغلال الثروة البشرية فى عملية البناء والتنمية ورؤية مصر 2030.

وتابع النائب عمرو هندى:" من المتوقع أن ينتج عن المؤتمر حزمة من التوصيات والقرارات الهامة التى تهدف لتحسين جودة حياة المواطن المصري من خلال الاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية، حيث يتضمن عرض أحدث التقنيات في مجالات السكان والصحة والتنمية، وبحث تذليل أي معوقات تواجه تحقيق العدالة بين الرجل والمرأة في الحصول على الحقوق وممارسة الحريات التي يكفلها الدستور".

وأشاد عضو مجلس النواب، بالموضوعات التى سيتم إلقاء الضوء عليها فى المؤتمر، بداية من إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان، والاستراتيجية العامة للصحة في مصر، ويتضمن 65 جلسة حوارية يشارك بها 270 متحدثا من المصريين والأجانب، في حين يتضمن البرنامج العلمي للزمالة المصرية 14 ورشة و33 جلسة يتحدث بها 125 شخصا في 31 تخصصا، حيث بلغ عدد المسجلين 8 آلاف شخص من مصر وباقي دول العالم.

وأشار النائب عمرو هندى، إلى أن أبرز الموضوعات التى سيتم إلقاء الضوء عليها مناقشة دور أمانة المراكز الطبية المتخصصة في الرعاية الصحية بجلسة تحت عنوان "التحديات والفرص"، لتشمل التحديات والإنجازات في مجال مرض التصلب العصبي المتعدد في مصر، استعراض تجربة أمانة المراكز الطبية، الجهود المبذولة لتحسين الخدمات الطبية لمرضى الأورام، مناقشة إيجابيات عمليات زرع نخاع العظم كحجر الزاوية لتحسين البقاء على قيد الحياة، وأخيرا مناقشة أهداف مشروع المحور والأقمار الصناعية لتحسين الوصول إلى الخدمات الطبية.

ومن جانبه اعتبر الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان استضافة مصر لمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية والذى تنطلق فعالياته غداً وتستمر لمدة 4 أيام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى بمثابة فرصة كبيرة ليرى العالم كله من خلال الوفود المشاركة فى المؤتمر مدى تقدم مصر في مجال الصحة ونجاح جميع المبادرات الصحية التى اطلقتها الرئيس عبدالفتاح السيسي وفى مقدمتها نجاح مصر في القضاء على فيروس سي.

وأكد " سليم " أن هذا المؤتمر سيكون فرصة كبيرة أيضاً لترى وفود العالم ما حققته مصر من انجازات ومشروعات قومية عملاقة اطلقها الرئيس السيسى فى جميع أنحاء مصر اضافة الى معرفة جميع التفاصيل الخاصة بالمبادرة الرئاسية التاريخية " حياة كريمة " والتى غيرت وجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية داخل مختلف القرى والريف المصرى، مؤكداً الأهمية الكبيرة لهذا المؤتمر العالمى للتحاور والنقاش مع وجود وفود العالم وصانعي السياسات والباحثين والممارسين لتبادل الخبرات في قطاع الصحة والسكان والتنمية والعلاقة التي تربطهم.

وأكد الدكتور محمد سليم أهمية اعطاء المؤتمر أكبر اهتمام بملف القضايا السكانية لوضع سياسات جديدة لمواجهة أزمة الانفجار السكانى فى دول العالم التى لديها مشكلة كبيرة فى الزيادة السكانية بما يكفل تخفيض معدلات النمو السكانى لتأثير هذه المشكلة على التنمية مؤكداً أن هذا المؤتمر يعد فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات في مجال الصحة والدواء وحصول مصر على امتيازات ومنح خاصة في المجال الصحي وفقًا للمعايير المطلوبة لتوفير كل الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين.

تجدر الاشارة إلى أن جدول أعمال المؤتمر تتضمن برامج علمية وحوارات وجلسات حيث يتضمن المؤتمر 65 جلسة حوارية يشارك بها 270 متحدثًا من المصريين والأجانب اضافة الى أن البرنامج العلمي للزمالة المصرية سوف يشارك في المؤتمر بواقع 14 ورشة و33 جلسة يتحدث بها 125 شخصًا في 31 تخصصًا.