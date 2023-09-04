شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: الحوار الوطني قدم فرصا جديدة لبناء شراكة سياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة جريدة ”الخليج 365”، إنه خلال الفترة الماضية تم تقديم عدد من التوصيات المهمة تتعلق ببعض الموضوعات التى تم طرحها فى الحوار الوطنى والذى استجاب الرئيس السيسى لعدد كبير منها.

وأضاف أكرم القصاص خلال مداخلة هاتفية لـ"الفضائية المصرية"، أن هناك عددا من الموضوعات والقضايا المختلفة بالإضافة للحريات والحياة الحزبية والتعامل مع الأحزاب ومنحها فرص أكبر للتعامل، وعليها أن تتقبل النقاش معها من الأطراف الأخرى.

وتابع أكرم القصاص هناك أكثر من حزب تسير فى أكثر من اتجاه واحد فهل هناك فرصة لاندماجها، والأهم الجزء الخاص بالحريات مرتبط بجزء الواجبات وجزء بالحقوق، مؤكدا أن الحوار الوطنى نجح فى علاج نقاط كثيرة ولكن لا تزال التيارات السياسية فى حاجة لأن تكون أقرب إلى الشارع ولديها قدرة على التفاعل والتعامل مع المواطنين.

وأوضح أكرم القصاص أن الحوار الحالى قدم فرصا كثيرة وجديدة لتيارات يمكن أن تفتح الباب لبناء حياة وشراكة سياسية مهمة، لافتا إلى أن الأحزاب قد تملأ فراغات أكبر وتكون قادرة على صياغة حياة سياسية، والتفاعل العملى يحتاج القدرة على تقبل الأحزاب السياسية لبعضها والتفاهم والشراكة لتتيح المجال لمساحات أكبر، وتمثيل حقيقى للمجتمع.