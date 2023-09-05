الاحتلال ينسحب من جنين ويوقف صادرات غزة بدعوى العثور على متفجرات للضفة



أوقفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي كافة الصادرات من قطاع غزة ابتداءً من غد الثلاثاء حتى إشعار آخر، وذلك بعد ساعات من انسحاب قواتها من جنين عقب اقتحام اعتقلت وأصابت خلاله عددا من الفلسطينيين.



وجاء القرار عقب إعلان السلطات الإسرائيلية ضبط عدة كيلوغرامات من المواد المتفجرة عالية الجودة كانت مخبأة في ملابس وهي في طريقها إلى الضفة الغربية.



وقال الناطق العسكري للاحتلال إنه تمت إحالة المواد المضبوطة إلى التحقيق مع الجهات الأمنية المختصة. وجاء القرار بناء على تقييم للوضع، وبموافقة كل من وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ورئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي.



من جانبها، أعلنت اللجنة الرئاسية الفلسطينية لتنسيق البضائع أن السلطات الإسرائيلية أبلغتها بوقف خروج جميع أنواع البضائع والمنتجات من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.



وفي وقت سابق اليوم الاثنين، انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالكامل من مدينة جنين ومحيط مخيمها شمالي الضفة الغربية عقب اقتحام اعتقلت وأصابت خلاله عددا من الفلسطينيين.



وقال الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (شاباك) إنه تم اعتقال 3 عناصر من حركة حماس، بينهم قيادي في الحركة، في حين قالت إذاعة جيش الاحتلال إن العملية حققت هدفها، وإن المطلوبين الذين تم اعتقالهم حاولوا إطلاق صواريخ محلية الصنع على مستوطنات إسرائيلية خلال الأشهر الماضية.



وأفادت مصادر الاحتلال بأن اثنين من المعتقلين من كتائب القسام، هما معتصم جعيصة وورد شريم، وقد اعتقلا بعد إصابتهما في اشتباكات.



وقال مدير مستشفى جنين الحكومي للجزيرة إن 5 فلسطينيين أصيبوا بالرصاص خلال الاقتحام.



ونقل مراسل الجزيرة عن مصادر محلية أن 40 آلية مصفحة لقوات الاحتلال اقتحمت جنين قادمة من 3 مواقع. وقالت المصادر إن القوة الإسرائيلية -المدعومة بطائرات مسيرة- تسللت بسيارات مدنية فلسطينية إلى حي الدمج وتحصنت في بعض المباني.



في غضون ذلك، ذكرت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس أنها استهدفت مسيّرات الاحتلال في مخيم جنين وأسقطت إحداها وسيطرت عليها.



من جانبها، قالت كتائب عز الدين القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) إنها "اكتشفت قوة صهيونية خاصة تسللت إلى مخيم جنين"، وإنها تصدت لها.



بدورها، ذكرت كتائب شهداء الأقصى (الذراع العسكرية لحركة فتح) أنها استهدفت قوات الجيش الإسرائيلي بالرصاص والعبوات الناسفة.



من جانب آخر، رأى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن "ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إرهاب يسهم في تقويض حل الدولتين".



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن عباس طالب الإدارة الأميركية -في اتصال مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن- بإلزام سلطات الاحتلال بوقف جميع ممارساتها العدوانية والأعمال أحادية الجانب.



(الجزيرة + وكالات)