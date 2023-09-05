انت الان تتابع خبر العراق يُسجل تراجعاً بمعدل التضخم خلال تموز الماضي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "انخفاض معدل التضخم في الشهر المذكور، جاء متأثرا بانخفاض اسعار قسم الاغذية والمشروبات غير الكحولية، بنسبة (0.2%)"، مبينا ان "مجاميع اللبن والجبن والبيض انخفضت اسعارها بنسبة (1.6%)، فيما انخفضت اسعار الخضروات بنسبة (1.5%)، وانخفضت الزيوت والدهون بنسبة (1.6%)، اما اسعار الاسماك والمشروبات غير الكحولية فقد انخفضت بنسبة (0.5%)، و(0.4%)، على التوالي".وأضاف، ان "اقسام التبغ، والملابس والاحذية، والتجهيزات والمعدات، والصحة، والنقل، والتعليم، والمطاعم، والسلع والخدمات المتنوعة، سجلت ارتفاعا طفيفا في اسعارها خلال شهر تموز الماضي، تراوح بين (0.1%) و (0.6%)، باستثناء قسم السكن الذي سجل ارتفاعا بنسبة (2.2%)، فيما انخفضت اسعار قسم الترفيه بنسبة (0.1%)".

وعن التضخم السنوي، بين الهنداوي انه "ارتفع بنسبة (3.5%)، في شهر تموز هذا العام مقارنة مع ما كان عليه في نفس الشهر من العام الماضي 2022"، مشيرا الى ان "الجهاز المركز للإحصاء قام خلال شهر حزيران الماضي بتحديث للسلة الغذائية بالكامل، فضلا عن تحديث اسعار الهواتف والحاسبات والسيارات".

وأشار الى ان "العينة التي تجري متابعتها في الاسواق، تشمل جميع السلع والخدمات وعددها (333) سلعة وخدمة، وتبلغ نسبة متوسط الانفاق الشهري عليها (88%)، من مجموع إنفاق الفرد"، مبيناً ان "عدد الاصناف ضمن هذه السلة يصل الى (486) صنفا موزعة على (12) قسما، والتي ببلغ متوسط إنفاق الفرد عليها شهريا (25) الف دينار فأكثر".