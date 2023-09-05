نهاية مأساوية لأمريكي شارك في تحدي على تيك توك

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بغداد - ياسين صفوان - وأكدت الشرطة الأميركية أن هاريس توفي في منزله في الأول من سبتمبر بحضور الشرطة والمسعفين. وكتبت العائلة على مواقع التواصل الاجتماعي: "كان هاريس بمثابة النور، لقد كان شابا ذكيا وغريب الأطوار وموهوبا بشكل لا يصدق، وكان يحب ألعاب الفيديو ولعب كرة السلة".