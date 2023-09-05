موكب عزاء "مُهيب" يرفع آيات من القران الكريم بين الحرمين بكربلاء (صور وفيديو)

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب صور ومقاطع فيديوية، فإن موكب "بني عامر" من أهالي محافظة البصرة، عمل على رفع آيات من القران الكريم بين الحرمين الشريفين في محافظة كربلاء المقدسة.

ويعد موكب "بني عامر" من أكبر المواكب الحسينية حول العالم، حيث يعمل خلال كل اربعين الإمام الحسين (عليه السلام)، على رفع شعارات دينية أو آيات قرآنية بين ضريحين الامامين الحسين وأخيه العباس (عليهما السلام) في محافظة كربلاء.