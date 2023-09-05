انت الان تتابع خبر طوله 14 قدماً.. اصطياد أضخم تمساح على الإطلاق بولاية أمريكية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وعمل الصيادون تانر وايت، ودون وودز، وويل توماس، وجوي كلارك، من شركة Red Antler Processing، وهو متجر لمعالجة الألعاب والصيد، معا للقبض على التمساح الضخم، وفقا لما نشرته الشركة على "فيسبوك".

وأكدت إدارة الحياة البرية ومصايد الأسماك والمتنزهات في ميسيسيبي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن طول تمساح يبلغ 14 قدما قد حطم الرقم القياسي للولاية "لأطول تمساح يتم اصطياده".



وأوضحت أن وزنه يبلغ 802.5 رطلا، ومحيط بطنه يبلغ 66 بوصة ومحيط ذيله 46.5 بوصة.

ويمكن العثور على التماسيح في جميع أنحاء ولاية ميسيسيبي، وفقا للموقع الإلكتروني لإدارة الحياة البرية.

وقد تم السماح بصيد الزواحف لأغراض الرياضة في الولاية منذ عام 2005، مع تطبيق قوانين مختلفة للصيد في المياه العامة والخاصة.

وتم اصطياد على إجمالي 776 تمساحا في ولاية ميسيسيبي في عام 2021، وهو آخر عام تتوفر فيه البيانات للعامة.

وكان متوسط طول أحد تلك التمساح أقل بقليل من 8 أقدام، أي حوالي نصف طول التمساح الذي تم اصطياده هذا العام.