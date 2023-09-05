- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع خبر الصدر: زيارة الأربعين تمثل نفيراً دولياً عاماً ضد الفساد والرذيلة والتطبيع والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقال الصدر في تدوينة تابعتها الخليج 365، إن "زيارة الأربعين والسير الى الامام الحسين (عليه السلام) بالمنظار الحديث: ـ
ـ موقع للتواصل الاجتماعي والديني والعقائدي (سوشيل ميديا) للإمام الحسين (عليه السلام).
ـ دراما وتراجيديا صادقة بكل معنى الكلمة.. بأحدث إصدارتها والتي تكون من عمق الحدث الى أعماق القلوب.
ـ فضائية ومذياع المذهب الجعفري الإثنى العشري بل للإسلام عامة.
ـ موقع للتواصل الاجتماعي والديني والعقائدي (سوشيل ميديا) للإمام الحسين (عليه السلام).
ـ دراما وتراجيديا صادقة بكل معنى الكلمة.. بأحدث إصدارتها والتي تكون من عمق الحدث الى أعماق القلوب.
ادناه تكملة التدوينة: ـ