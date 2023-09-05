انت الان تتابع خبر بتهمة "الفعل الفاضخ".. اجراءات قضائية تُلاحق الفنانة "تيسير العراقية" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مصدر قضائي، لـ الخليج 365، إن "محكمة الكرخ الثالثة المختصة بقضايا النشر والاعلام، وبناء على شكوى من قبل لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية، قررت اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمة (تيسير فلاح حسن) الملقبة بـ(تيسير العراقية)".



وأضاف، أن "المحكمة اتخذت هذا القرار عن جريمة الفعل الفاضح والمخل بالحياء العام".