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بتهمة "الفعل الفاضخ".. اجراءات قضائية تُلاحق الفنانة "تيسير العراقية"

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بغداد - ياسين صفوان - وقال مصدر قضائي، لـ الخليج 365، إن "محكمة الكرخ الثالثة المختصة بقضايا النشر والاعلام، وبناء على شكوى من قبل لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية، قررت اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمة (تيسير فلاح حسن) الملقبة بـ(تيسير العراقية)".

وأضاف، أن "المحكمة اتخذت هذا القرار عن جريمة الفعل الفاضح والمخل بالحياء العام".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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