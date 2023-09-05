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جدول مباريات الأولمبي العراقي في التصفيات الآسيوية

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-466883-638295017414254531.jpg

2023-09-05 | 11:05

جدول مباريات الأولمبي العراقي في التصفيات الآسيوية

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الخليج 365 – محليات

تنشر الخليج 365، اليوم الثلاثاء، جدول مباريات منتخبنا الاولمبي في التصفيات الاولية المؤهلة لنهائيات كاس آسيا دون 23 عاماً والتي تحتضنها الكويت.

وبحسب بيان اتحاد الكرة ورد لـ الخليج 365، ان " المنتخب العراقي الأولمبي سيواجه ثلاثة منتخبات في التصفيات المؤهلة لنهائيات كاس اسيا للمنتخبات الأولمبية".

الجدول ادناه:

 

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