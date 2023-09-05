شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس "مستقبل وطن": الزيادة السكانية تحتاج مواجهة شاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى في مؤتمر الصحة والسكان الذى تستضيفه العاصمة الإدارية بالقاهرة جاءت قوية ومعبرة عن الوضع الحالى، مؤكدا أن التعداد السكانى واحد من أهم التحديات التي تواجه الدولة المصرية في الفترة الأخيرة ويجب أن نجد حلولا جذرية لها.

وقال عبد الجواد، أن دعم جهود الدولة في مواجهة الزيادة السكانية يساعد بشكل كبير على تحقيق طفرة كبيرة في التنمية الشاملة، خاصة وأن الدولة قدمت كثير من الخدمات الصحية مؤخرا للمواطنين إلا أن الزيادة السكانية تؤثر عليها بشكل كبير، وحقيقة الأمر أن الزيادة السكانية تحدى لا تستطيع الحكومة مواجهته بمفردها، بل ينبغى أن تشاركها كل مؤسسات الدولة وكذلك المواطنين حتى نضمن استدامة الموارد والتنمية وتوفير رعاية صحية وتعليمية جيدة.

وأضاف عبد الجواد، أن دعم قدرات الشباب في الإبداع والابتكار يبدأ من مواجهة شاملة للقضية السكانية حتى نستطيع أن نصل إلى تنمية مستدامة حقيقية، مشددا على أن كلمة الرئيس السيسى في هذا الصدد جاءت قوية وحاسمة.