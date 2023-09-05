شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: استضافة المؤتمر العالمى للسكان يؤكد جهود مصر لتعزيز خصائص السكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن إستضافة المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، يؤكد اهتمام مصر بالقضية السكانية التى تعد من الأولويات خلال الفترة المقبلة، ودورها فى تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

وتابع السعيد غنيم:" الدولة المصرية تولى القضية السكانية اهتماما خاص، وتبحث التحديات الناتجة عن الزيادة السكانية، وكيفية استغلال الثروة البشرية فى عملية البناء والتنمية الشاملة، ولهذا سينتج عن المؤتمر حزمة من التوصيات والقرارات الهامة التى تهدف لتحسين جودة حياة المواطنين".

وأشار السعيد غنيم، إلى أن الدولة المصرية تبحث طوال الوقت تذليل أي معوقات تواجه تحقيق العدالة بين الرجل والمرأة في الحصول على الحقوق وممارسة الحريات التي يكفلها الدستور، ومتابعة الاستراتيجية الوطنية للسكان، والاستراتيجية العامة للصحة في مصر.

وأشاد غنيم، بالجهود المبذولة لضمان نجاح المؤتمر بداية من عدد الجلسات الحوارية التى تبلغ 65 جلسة حوارية بمشاركة 270 متحدثا من المصريين والأجانب، في حين يتضمن البرنامج العلمي للزمالة المصرية 14 ورشة و33 جلسة يتحدث بها 125 شخصا في 31 تخصصا، حيث بلغ عدد المسجلين 8 آلاف شخص من مصر وباقي دول العالم، مؤكدا أن الدولة المصرية حريصة على حسن التعامل مع القضية السكانية.