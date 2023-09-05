شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة هيكل للصحافة العربية تحتفل بالذكرى المئوية لميلاد "الأستاذ" السبت والان مع تفاصيل الخبر
يقام الحفل في المتحف القومي للحضارة المصرية "المسرح الرئيسي"، يوم السبت الموافق 23 سبتمبر في تمام الساعة 5:30 مساءً، بحضور نخبة من الشخصيات العامة ورجال الإعلام والصحافة والشخصيات العامة البارزة.
يذكر أن المؤسسة تسعى منذ نشأتها في عام 2007 إلى تعزيز وتنمية خبرات العاملين بالمجال الصحفي، بالإضافة إلى مكافأة الشباب حتى يتميزوا في أعمالهم الصحفية. كما تعمل على أن تكون عوناً لهم في تطوير مهاراتهم وأدواتهم واستكمال ما تتطلبه المهنة من مواكبة لما هو جديد، حيث تقدم المؤسسة جائزتين تشجيعيتين للاحتفاء بالتميز في العمل الصحفي، وتبلغ قيمة كل جائزة 250 ألف جنيه مصري، وتهدف مؤسسة هيكل من خلال هذه الجوائز إلى مكافأة الصحفيين العرب شبانا أو شابات تميزوا في مجمل أعمالهم الصحفية خلال العام 2022.
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