شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المصريين الأحرار يوصى بالشمول المالى وزيادة إدراجات البورصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد خليل بدرة، ممثل حزب المصريين الأحرار، خلال جلسة لجنة الدين العام وعجز الموازنة، بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني والتي تعقد لمناقشة بدائل خفض الدين العام، وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي، على أهمية وضع خطط وحلول واقعية لتلك المشاكل.

وأوصى بزيادة إيرادات الضرائب من السوق الرسمية وغير الرسمي وتقليل دائرة التعامل النقدي والالتزام بالشمول المالي لمنع التسرب من حصيلة الضرائب، مع بيع بعض الأصول، والإدراج بالبورصة بالنسبة للأندية والبنوك الكبرى المختلفة، وضع سقف مع الدين العام، واذا تم التجاوز يتم اللجوء للجهات التشريعية.

كما طالب بإعادة النظر في البعثات المصرية بالخارج وعددها وخصوصا في هذا التوقيت الحرج، مع تخفيض النفقات، ويجب النظر للأصول المصرية خارج الحدود المصرية، مثل السفارات والأملاك المصرية في اليونان.