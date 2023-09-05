انت الان تتابع خبر صلاح الدين.. صدور أمر قبض بحق مسؤولين اثنين في زراعة الإسحاقي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في المثنى، أصدر أمر استقدام بحق قائممقام قضاء السماوة، لقيامه بتخصيص قطعة أرضٍ إلى أحد الأشخاص خلافاً للقانون؛ بالرغم من تخصيصها سابقاً إلى أحد المواطنين الذي أكمل بدوره جميع الإجراءات المطلوبة للتخصيص، لافتةً إلى أنَّ المُتَّهم يرأس لجنة تخصيص قطع الأراضي السكنيَّة في السماوة".



وأضافت إنَّ "قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في المثنى أصدر أمر الاستقدام؛ بناءً على أحكام المادة (331) من قانون العقوبات".