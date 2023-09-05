شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو حمزاوى: يجب استغلال دور مصر الريادي.. والتفاوض داخل بريكس لتخفيض الديون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية، ضرورة استغلال دور مصر الريادي في المنطقة، مضيفًا "نحن أمام لحظة تسعى إليها الدول، أهمها مبادلة برامج الديون المختلفة من أجل التحول الأخضر، ومن أجل إعادة هيكلة الأوضاع الاقتصادية والمالية في دول الجنوب العالمي".

وقال خلال كلمته بجلسة لجنة الدين العام وعجز الموازنة، بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني والتي تعقد لمناقشة بدائل خفض الدين العام، وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي، إنه يوجد عدد من الأفكار في هذا الإطار، من خلال استغلال دور مصر الريادي في أفريقيا، حيث تستطيع أن تتحول إلى متحدث باسم القارة لتعديل مستويات الدين، لأننا متطابقون مع تلك الدول في مشكلة الديون.

وذكر أن المستوى الثاني خاص بتجمع "بريكس" ومتعلق بالتفاوض مع داخل "بريكس" لتخفيض الديون أو المبادلة، والإطار الثالث متعلق باتفاقيات مصر مع دول الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا وإيطاليا، ونستطيع الضغط لتطبيق نفس الاقتراحات مع باقي الدول الأوروبية، مطالبا بمساعدة البرلمان والمجتمع المدني للمقترحات.