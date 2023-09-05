شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل حزب النور بالحوار الوطنى: 5 حلول لارتفاع الأسعار أبرزها توفير مستلزمات الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد محرم، ممثل حزب النور بالحوار الوطني، أن ملف التضخم يمس الحياة اليومية للمواطن، ونأمل في تخفيف الضغط عليه بعد وصل معدل التضخم لـ 40٪ وفقا للبيانات الرسمية، مشيرا إلى أن هناك أسباب ساعدة في زيادة التضخم منها سعر الصرف، وتأثير سلسلة الامداد بالازمات العالمية، ومن الضرورة اعادة الهيكلة الاقتصادية.

وأضاف "محرم"، خلال كلمته بجلسة التضخم وارتفاع الأسعار ضمن قضايا المحور الاقتصادي بالحوار الوطنى، أن التضخم ظاهرة متعددة الأسباب والعلاج وتسمي سرطان الاقتصاد، قائلا: "هناك 5 حلول مقترحه لحل الازمة الاقتصادية بما فيها التضخم منها تطوير القطاع الزراعي وهو ما يحدث بالفعل هذا بجانب توطنين الصناعة المحلية، ووضع سياسات الاجور لتخفيف الأزمة علي المواطن وخاصة أصحاب الدخل الثابت، من بين الحلول هو توفير مستلزمات الانتاج وتطبيق إجراءات أكبر من جانب جهاز حماية المستهلك، وتطبيق قرارت الأسعار المعلنة، بالاضافة إلى تبني خطاب اعلامي متزن حول القضايا الاقتصادية.