شكرا لقرائتكم خبر عن "المستقلين الجدد": حضور الرئيس السيسى لمؤتمر القضية السكانية يعكس أولوية القضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حزب المستقلين الجدد على أن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمؤتمر القضية السكانية يعكس ما توليه الدولة من أولوية لهذه القضية، معتبرا أن القضية السكانية هي بيت الداء لكثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في مصر وخاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

ورأى الحزب أن منظور الدوله في تناول هذه القضية اختلف عن ذي قبل حيث إنها تبنت محاولة الحد من الانفجار السكاني مع الاهتمام الأكبر بتحسين جودة حياه المواطن، لافتا إلى أن ذلك ظهر وفيما تبنته الدولة في المبادرات الرئاسية للصحة والتأمين الصحي الشامل والقضاء علي العشوائيات وحياة كريمة وغيرها من المشروعات التي تتبناها الدولة.

وشدد الحزب علي أن القضية السكانية يجب أن لا تكون قضية دولة وفقط ولكن يجب أن تكون قضية دولة وشعب، وأن يعى كل مواطن أهمية حل هذه القضية كسبيل مؤكد للمساعدة في التنمية المستدامة للوطن.

وانطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات المؤتمر الدولي للصحة والسكان والتنمية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويجتمع خبراء الصحة والسكان من جميع أنحاء العالم في المؤتمر الدولي للصحة والسكان والتنمية (PHDC23) الذي تستضيفه مصر في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023 تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك لمناقشة القضايا المتعلقة بالسكان والصحة والتنمية.

ويركز المؤتمر، على الفهم العميق للتحديات والفرص الرئيسية التي تواجه العالم في هذه المجالات.