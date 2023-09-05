شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "قوى النواب" :الاستراتيجية الوطنية للسكان تسهم فى إيجاد حلول واقعية للزيادة السكانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، ضرورة إيجاد حلول واقعية لمواجهة الزيادة السكانية من جميع جوانبها، وإبراز خطورة أبعاد المشكلة ومعالجتها من خلال الإعلام، وتقديم علماء الدين الإسلامي والمسيحي خُطب تؤكد على ترشيد الأسرة والاهتمام بنوعية حياة الإنسان، وتوفير حملات إعلانية تسهم في تنمية المواطن بمختلف الفئات والنوعيات وعلى كافة المستويات.

وقال "عبد الفضيل"، في تصريحات له، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في المؤتمر العالمي للسكان اليوم، كشفت حجم وخطورة القضية السكانية وتأثيرها على الخدمات والتي تعوق دون جني المواطن بثمار التنمية، وتجعل المواطن لا يشعر بما يتحقق من مشروعات قومية ضخمة على أرض الواقع، إذ أنفقت الدولة خلال السنوات الماضية 10 تريليونات جنيه على البنية الأساسية اللازمة لمواجهة الزيادة السكانية في مصر، مؤكدا أهمية ما ألقى الرئيس الضوء عليه وتحذيره بوصول قارة إفريقيا خلال سنوات لأكثر من 1.6 مليار نسمة في ظل محدودية الموارد، ما يستلزم وضع حلول عملية لمواجهة الزيادة السكانية والتي تعد من أخطر القضايا في ظل إنجاب فى 400 ألف مولود سنويا.

وشدد رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، على ضرورة إطلاق الاستراتيجية الوطنية المحدثة للسكان والتي تؤكد على ضرورة الاستثمار في البشر وضمان الحقوق الإنجابية، وتشمل تنظيم الأسرة بكل أبعاده، وكيفية دمج خدماتها مع الصحة الأولية، وكذلك توفير وسائل بطرق مختلفة غير تقليدية، والمشورة الشاملة والتسويق المجتمعي لتنظيم الأسرة بتوزيع الرائدات بشكل مختلف، وكذلك الاهتمام بالمسنين ووضع خطط للتعامل مع تلك الفئة.

وأشار إلي أن هذه الاستراتيجية سوف تحقق التوازن بين معدلات النمو السكاني ومعدلات النمو الاقتصادي التي أصبحت ضرورة ملحة، وهو ما يبرز أهمية أن تكون الدولة بمختلف أطيافها مدعوة لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية، وفق ما قاله الرئيس السيسي في كلمته اليوم، مؤكدًا أن الزيادة السكانية قضية مصير وقضية وطن تحتاج لتضافر كافة الجهود لعلاج هذا الإرث الصعب وتأثيره الذي انعكس على مختلف الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين وصعوبة تلبية الاحتياجات المتزايدة في السكن والتعليم والصحة والتوظيف والموارد الطبيعية.

وأشار النائب عبد الفضيل، إلي أن الرئيس السيسي وضع المشكلة السكانية على رأس أولويات الدولة المصرية، في ظل تهديدها لقدرة الدولة على النمو، وحرص على تعزيز مبدأ الحق في الحياة من خلال السعي الدؤوب لتحسين مستوى معيشة المصريين بكافة ربوع مصر وصولا للريف المصري.

وقال عادل عبد الفضيل: إن تكليف الرئيس السيسي لرئيس الوزراء بدعم المجلس القومي للسكان لحل مشكلة النمو السكاني وتأكيده أنه بحاجة إلى أن يتلقى قوة دفع أكبر لمواجهة التزايد السكاني، يؤكد حرص الرئيس على أهمية الوصول لخطوات ناجزة في تلك القضية والتي عملت الدولة على مدار السنوات الماضية لاستيعابها بجهود متوازية في كافة القطاعات وإنشاء أكثر من 20 مدينة جديدة في إطار مفهوم التنمية العمرانية الشاملة، ولكن مازال التحدي قائم ويحتاج لتدخلات منظمة على المستوى الحالي والمتوسط للارتقاء بخصائص النمو السكاني من خلال الاستثمار في البشر وضمان الحقوق الإنجابية.

واختتم النائب عبد الفضيل تصريحاته حول كلمة الرئيس السيسي في المؤتمر العالمي للسكان، أن المؤتمر سيكون فرصة لتجديد التزامات مصر الدولية تجاه القضايا السكانية وتحقيق الاستفادة القصوى من العائد الديموغرافي، علاوة على مواجهة أى معوقات تواجه تحقيق العدالة بين الرجل والمرأة للحصول على حقوقهم وممارسة حرياتهم التي يكفلها الدستور المصري.