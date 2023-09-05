انت الان تتابع خبر التربية: توجيه جديد يخص معدل البقاء في مدارس المتميزين وكلية بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لوزارة التربية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "وزير التربية الدكتور إبراهيم نامس الجبوري وجه، بتطبيق معدل البقاء في مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد بدءاً من العام الدراسي المقبل حرصا من الوزارة الحفاظ على المخرجات العلمية وتعزيزا لرصانتها وذلك في اثناء لقائه مع عدد من مديري مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد".واوضح المكتب الإعلامي اهم ما تمخض عن اللقاء من نتائج "إستُهلت بمناقشة الاستعدادات الخاصة بانطلاق العام الدراسي الجديد، وتنفيذ خطوات النهوض بالبنى التحتية وإعادة تأهيل وترميم مبانيها وحل المعوقات التي قد تعترض الدراسة فيها ".

كما بحث وزير التربية خلال اللقاء "توجه الوزارة الى اشراك ملاكات مدارس المتميزين بدورات تطويرية ذات جودة عالية وتقنيات علمية متميزة ترفد الملاك بطرائق التدريس الحديثة مع تأكيده مفاتحة الجهات العليا لإضافة امتيازات تخدم هذه الشريحة نظراً لدورها الكبير في رفد البلاد بثروات فذة ترتقي بمستقبل الاجيال في العراق، وتجدر الإشارة إلى ان الاجتماع جرى بحضور مدير عام التعليم العام والاهلي والاجنبي الدكتور دايخ جبار الغريري ومدير التعليم الثانوي محسن الزهيري ومدير شعبة المتميزين نور الدين الساعدي".