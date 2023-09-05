شكرا لقرائتكم خبر عن الحوار الوطنى.. مقرر لجنة أولويات الاستثمار يطالب بتعديل قانون حماية المستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني بضرورة التحكم في الأسواق وضبطها للسيطرة على عمليات الاحتكار التي يفرضها البعض، مشيرا إلى أن تكلفة مفتشي التموين ليست كبيرة مقارنة بما يفقده المواطن من أموال نتيجة الغش التجاري واحتكار التجار للسلع وعملية ارتفاع الأسعار بالأسواق.

وأوصى محسب خلال كلمته في جلسة مناقشة أزمة التضخم وغلاء الأسعار في الحوار الوطنى، بضرورة زيادة عدد المفتشين من قبل وزارة التموين لفرض الرقابة الصارمة على الأسواق والتصدي لمحاولات غش الأسعار والتلاعب بها ومنع عملية الاحتكار، مطالبا بتعديل قانون حماية المستهلك لتعزيز دوره الذي بات إشرافيا فقط، بالإضافة إلى التعامل مع فكرة المواد الخام ولو بصناعات خفيفة تحسن استغلالها، والتوسع في فكرة الإعفاء الضريبي لما له من تأثير كبير في مواجهة التضخم، ونشر التوعية بمفهوم حسن وترشيد الاستهلاك.