مقرر المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى يوصى بإعادة النظر فى توجه الصناعة نحو التصدير

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد جلال، المقرر العام للمحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، وزير المالية الأسبق، على أهمية ملف الصناعة، حيث يستحق الكثير من المناقشات، مشيرا الى ان مجموعة المعوقات والتشخيص واضحة وتم بحثها كثيرًا.

وقال خلال كلمته مناقشات لجنة الصناعة، بالحوار الوطني "أهداف وخريطة الصناعة على المستويين القصير والمتوسطة: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة"، إنه يجب بحث أكثر المعوقات بالملف الصناعي انتشارًا.

وذكر أن الصناعات ومشكلاتها تنقسم إلى لأكثر من ملف وهي الصناعات المتوقفة والصناعات المتعثرة والصناعات غير الموجودة بالسوق، ويجب التفرقة التفرقة بين هذه النقاط.

وواصل:"اختيار صناعة للمستقبل أمر محفوف بالمخاطر ، والموضوع مش سهل ، ويحتاج حلول ذكية ".

وتساءل الدكتور أحمد جلال، عن استراتيجية السياسات التي تتعامل مع قطاع الصناعة في مصر، وموقفها من تشجيع الصادرات ام الاحلال محل الواردات؟، معقبا :"أرى أن الصناعة تسير على الاثنين، ولكن الم ينضج الاقتصاد المصري بدرجة كافية لاعادة النظر في توجه الصناعات القائمة ؟.. لا بد من صناعة للتصدير، بدلا من الصناعة القائمة على السوق المحلي ".

يذكر أن أمانة الحوار الوطني أعلنت، في وقت سابق، رفع عدة توصيات في قضايا المحاور الثلاثة المختلفة، مؤكدة أنها المرحلة الأولى من التوصيات، مؤكدة على استكمال الجلسات بدءا من الأسبوع الجاري، والذي انطلقت جلساته بالمحور السياسي، الأحد الماضي، وتختتم بالمحور المجتمعي، الخميس المقبل.