شكرا لقرائتكم خبر عن وفد التنسيقية يشارك فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وتناولت الجلسة الافتتاحية عرض مشاكل الزيادة السكانية في وجه التنمية والجهود المصرية في مواجهتها.

وتم خلال المؤتمر الاحتفال بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية.

ضم وفد التنسيقية كلا من:- أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، رامي عبدالباقي، محمد غنيم، محمد عبدالخالق، محمد أبو النور، زوسر تيتو، إيهاب نبيل، نور حته، أحمد سعيد فهيم.