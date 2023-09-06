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انت الان تتابع خبر رفع "القرآن" وأجواء "حزينة".. مشاهد احياء ليلة الزيارة الاربعينية بكربلاء والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ووثقت مشاهد من داخل ضريح الامام الحسين (ع) طرق أحيا ذكرى اربعينية حفيد الرسول محمد (ص)، فتارة تشاهد أناس ترفع كتاب المقدس (القرآن الكريم) وسط الضريح، وتارة ترى زوار متشحين بالسواد جالسين وسط الضريح ودموعهم تسيل تأثراً بصوت القصائد الحسينية التي تشيد بمآثره وتستذكر واقعة استشهاده.
فيما افترش آخرون الأرض في الخارج، وضرب آخرون على صدورهم تعبيراً عن الحزن.
وتأتي ذكرى عاشوراء هذا العام على وقع حوادث شهدت تدنيس المصحف الكريم في السويد والدنمارك.
وتعد زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) واحدة من أهم المناسبات الدينية، ويحرص ملايين المسلمين على إحيائها من خلال الذهاب إلى كربلاء مشياً على الأقدام، في حين تنتشر آلاف المواكب والهيئات على الطرق المؤدية إلى المدينة لإيواء الزائرين وتقديم الطعام لهم.