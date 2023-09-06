انت الان تتابع خبر رفع "القرآن" وأجواء "حزينة".. مشاهد احياء ليلة الزيارة الاربعينية بكربلاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووثقت مشاهد من داخل ضريح الامام الحسين (ع) طرق أحيا ذكرى اربعينية حفيد الرسول محمد (ص)، فتارة تشاهد أناس ترفع كتاب المقدس (القرآن الكريم) وسط الضريح، وتارة ترى زوار متشحين بالسواد جالسين وسط الضريح ودموعهم تسيل تأثراً بصوت القصائد الحسينية التي تشيد بمآثره وتستذكر واقعة استشهاده.



فيما افترش آخرون الأرض في الخارج، وضرب آخرون على صدورهم تعبيراً عن الحزن. فيما افترش آخرون الأرض في الخارج، وضرب آخرون على صدورهم تعبيراً عن الحزن.



وتأتي ذكرى عاشوراء هذا العام على وقع حوادث شهدت تدنيس المصحف الكريم في السويد والدنمارك. وتأتي ذكرى عاشوراء هذا العام على وقع حوادث شهدت تدنيس المصحف الكريم في السويد والدنمارك.