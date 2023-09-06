ألتراس إشبيلية ترفض صفقة راموس

وأعلن إشبيلية عودة راموس، مدافع ريال مدريد وباريس سان جيرمان السابق، فى صفقة انتقال حر.

وذكرت رابطة ألتراس إشبيلية في بيانها: "باعتبارنا مجموعة من نادي إشبيلية منذ ما يقرب من 50 عامًا، نريد أن نعرب عن رفضنا لأولئك الذين اقترحوا هذه الصفقة"، مبينة أن "مجرد اقتراح التعاقد مع راموس، هو عدم احترام لقيم النادي، وأساطيره ورموزه وجماهيره التي دافعت عن شعارنا، والآلاف من مشجعي إشبيلية، ممن عانوا من تحقير هذا اللاعب لهم في الماضي ".



واضافت: "نؤمن بأن اقتراح ضمه يفيد فقط مصالح الإدارة التي لا تفهم ما الذي يجعل إشبيلية ناديا رائعا، وتبحث فقط عن مصالح شخصية أو مالية. سنظل بجوار النادي، وليس بجانب من يلطخونه بقراراتهم".

وقام راموس باستفزاز جماهير إشبيلية خلال وجوده في ريال مدريد، بعد احتفاله بطريقه مثيرة أمام الجماهير الأندلسية في ملعب رامون سانشيز بيزخوان، وجاء البيان على الرغم من اعتذار راموس عن الاستفزازات التي قام بها تجاه جاهير إشبيلية