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كاساس يُفصّل أهمية مشاركة العراق في كأس ملك تايلاند

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2023-09-06 | 09:05

كاساس يُفصّل أهمية مشاركة العراق في كأس ملك تايلاند

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الخليج 365 – رياضة

عدّ مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس، اليوم الأربعاء، مواجهة منتخبات من القارة الآسيوية، أمرا مفيدا للفريق، وذلك قبل يوم من مواجهة منتخب الهند في افتتاح منافسات كأس ملك تايلاند 49 المقررة غدا الخميس.

وقال كاساس، في مؤتمر الصحفيّ، إن "الهدف من المشاركة في البطولة المهمة هو مواجهة منتخبات من آسيا ومختلفة عن منتخبات روسيا وكولومبيا التي واجهناها في آخر مبارياتنا، والتعرف على مستوى اللاعبين عندما يكون الاحتكاك مع منتخبات من القارة نفسها، وبالتالي ستعود بالفائدة علينا".

وفيما يتعلق بالتساؤلات التي تطرح عن متى يكون هناك استقرارٌ في القائمة النهائية في اختياراته، أوضح كاساس، أن "اختياراته تكون مختلفة كون العمل في الأندية يختلف تماما عن العمل مع المنتخبات الوطنيّة، ولا يمكن البقاء فقط على قائمة مؤلفة من 23 لاعبا".

وتابع: "نحن دائما نختار الأفضل من خمسين لاعبا في كل منافسة أو استحقاق يخص المنتخب الوطني، وحينها سنختار الأفضل من بينهم مع كل استحقاق".

وختم كاساس قائلاً: "دائما تكون الغاية أو الهدف من كل مشاركة أو في أي مباراة هو تحقيق الفوز، لكن هذا لا يعني إننا سنواجه منافسا سهلا بل إن المنتخب الهندي منتخبٌ صعب ومتطورٌ كثيرا، ويمتلك مواصفات مميزة مع فكر تدريبي ذكي وحلول كثيرة وتمريرات قصيرة وطويلة مع امتلاكه حلولا مختلفة ولاعبين أذكياء مميزين في مراكز مختلفة".

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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