انت الان تتابع خبر أبرزهم كاظم الساهر.. حضور عدد من الفنانين مجلس عزاء كريم العراقي في الإمارات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونظمت سفارة العراق بدولة الإمارات العربية المتحدة، مجلس عزاء للشاعر كريم العراقي، حضره الفنان العراقي الشهير كاظم الساهر، والموسيقار العراقي نصير شمة.ومن إسبانيا إلى دبي سافر كاظم الساهر لمجلس الفاتحة الذي أقامته السفارة العراقية في الإمارات، وقدم العزاء لأسرته، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو من العزاء.وتوفي الشاعر كريم العراقي فجر الجمعة 1 أيلول، عن عمر ناهز 68 عاما بعد صراع مرير مع مرض السرطان.وفي تشرين الأول 2022، كشف "العراقي" عن تطورات حالته الصحية ومعاناته مع مرض السرطان، وقال في تصريحات صحفية وقتها إنه فقد النظر بأحد عينيه، كما تساقط شعره.من هو كريم العراقي؟شاعر عراقي، ولد في منطقة الشاكرية كرادة مريم في العاصمة بغداد عام 1955، وهو حاصل على دبلوم علم النفس وموسيقى الأطفال من معهد المعلمين في بغداد.حصل على جائزة منظمة "يونسيف" لأفضل أغنية إنسانية عن قصيدة "تذكّر" التي لحنها وغناها كاظم الساهر، كما حصل على جائزة الأمير عبد الله الفيصل العالمية عام 2019.

وكتب "العراقي" مئات القصائد والأغاني الشعبية، وتعاون مع كبار المطربين العراقيين والعرب، أبرزهم كاظم الساهر، ومن أشهر أعماله ديوان "للمطر وأم الضفيرة"، "الخنجر الذهبي" و"ذات مرة".