انت الان تتابع خبر رياض محرز وتايلور وارد يتزوجان للمرة الثانية في لندن (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وانتشرت صور زفاف الثنائي الشهير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطلت العروس بفستان أبيض والعريس ببدلة سوداء أنيقة.كما من المقرر عقد احتفال زفاف ثالث في وقت لاحق من هذا العام بعد الزفاف المدني الذي أقاماه يوم أمس.

ونشرت العروس عبر "إنستغرام"، بعضاً من أجواء الاحتفال مع فيديو لبنات رياض الثلاث برفقة شقيقتها داربي وهم في طريقهم للحفل.

وشاركت شقيقة تايلور المتابعين أيضا لقطات عن عشاء الزفاف الثاني للزوجين مع كعكة الاحتفال.

يشار إلى أن عارضة الأزياء تايلور وارد، كانت ولدت طفلتها الأولى في 8 حزيران الماضي، وهي ثالث بنات اللاعب الجزائري رياض محرز بعد بنتيه من زوجته الأولى ريتا جوهال.