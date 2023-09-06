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الخطابات المتشنجة تعود الى الساحة السياسية وتحذيرات من تداعياتها على البرلمان

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بغداد - ياسين صفوان - ايقاع السياسة يرتبك مجددا ، وهذه المرة اتهامات اطلقها الاقليم صوب المركز متهما اياه بممارسة سياسية التجويع، قد تكون كركوك الرأس الذي خرجت منه تراكمات السابق بين القوى المتصارعة على نفوذها انتخابيا .

تارة على رواتب موظفي الاقليم وتارة اخرها على كركوك ، تتمحور الخلافات بين المركز والاقليم في مؤشر ينذر بأزمة سياسية عائدة الى الساحة، حتى ان اوساط المتتبيعن للمشهد حذرت من تأثيرات الامر على البرلمان وتمرير القوانين المهمة التي تحتاج الى توافق سياسي.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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