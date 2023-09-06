انت الان تتابع خبر بعد صيف ساخن.. كيف انتهت معركة الخليفي ومبابي؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجه مبابي الضربة الأولى في هذه الحرب بإعلانه رفض تفعيل بند تمديد تعاقده لموسم إضافي، وأنه سيبقى لنهاية عقده في يونيو/ حزيران 2024.

جن جنون الخليفي، واشتعل غضبا، وتحدى الجميع بتجميد كيليان مبابي لما يزيد عن 3 أسابيع عن المشاركة في التدريبات والمباريات.



أعلن رئيس بي إس جي، أن اللاعب أمامه خيارين، إما التجديد أو عرضه للبيع، لكن بقى الوضع على ما هو عليه دون تغيير.

لكن ما تغير هو لهجة رئيس النادي الباريسي من هجوم وتهديد وتنديد ضد مبابي، الذي قال عنه في 5 يوليو/ تموز الماضي "أنه لم يعد كيليان الذي أعرفه".

ومؤخرا تحدث ناصر الخليفي بلهجة ناعمة، قائلا إن "مبابي لاعب مذهل، وشخص رائع".

من جانبه، تحرك النجم الفرنسي لتهدئة الموقف بمساندة زملائه في الجولة الأولى من الدوري، التي غاب عنها بسبب إيقافه من إدارة النادي.

تنازل الهداف التاريخي أيضا عن كبريائه، وتناسى تماما إحراج الخليفي له أمام العالم بأن يتدرب مع اللاعبين المستبعدين المعروضين للبيع.

ويبقى التساؤل، ماذا حدث لتنتهي الحرب بين الخليفي ومبابي؟

والإجابة تتلخص في 30 صفقة، طوال الصيف الجاري، منها اتفاقات مع إيقاف التنفيذ في الوقت الحالي.

لم ينشغل الخليفي بحربه ضد مبابي فقط، بل تحرك خطوات جادة، وأبرم صفقتين عاجلتين الأولى باتفاق مع المدرب السابق كريستوف جالتيه على الرحيل، والثانية بتعيين الإسباني لويس إنريكي.

وتعاقد النادي الباريسي مع 11 لاعبا جديدا، منهم الرباعي الفرنسي لوكاس هرنانديز، عثمان ديمبلي، كولو مواني، وبرادلي باركولا.

في المقابل، أجرى 17 صفقة تخلي عن لاعبين في الفريق، منهم أسماء بارزة مثل ميسي، نيمار، سيرجيو راموس، باريديس، فينالدوم، إيكاردي، بيرنات، وريناتو سانشيز.

ونشط النادي الباريسي في سوق الانتقالات بتسويق لاعبيه الشباب، بيتشابو، إسماعيل الغربي، لافالي، داجبا، بيمبيلي، نواه ليمينا، وتشافي سيمونز.

كما أثبت ناصر الخليفي جديته في بناء مشروعي رياضي جديد، والاستجابة تماما لرغبة إنريكي في عدم الاعتماد على الثلاثي فيراتي ودراكسلر وإيكيتيكي.

كل هذه التحركات، دفعت كيليان مبابي، أكثر من خطوة للوراء، وقلبت مسار التكهنات في وسائل الإعلام الفرنسية من الحديث عن انتقاله إلى ريال مدريد مجانا في 2024 إلى إمكانية توقيعه لعقد جديد مع باريس.

