انت الان تتابع خبر الصين تتحرك لحظر هذا النوع من الملابس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وطرحت اللجنة الدائمة للمجلس التشريعي الصيني مؤخراً مسودة لتعديلات تنظر في إدخالها على القانون، والتي من شأنها أن تحظر مجموعة من السلوكيات، بما في ذلك اللباس أو الخطاب الذي "يضر بروح الشعب الصيني ويؤذي مشاعره".



لم يوضح المُشرِّعون بالضبط نوع الصور أو الخطاب الذي قد يزج بالناس في مركز احتجاز لمدة تصل إلى 15 يوماً، أو يتسبَّب في تغريمهم ما يصل إلى 5 آلاف يوان صيني (680 دولاراً تقريباً). وقد أدرجوا القانون ضمن أولوياتهم من أجل إصداره هذا العام.

