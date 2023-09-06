انت الان تتابع خبر السوداني: إمكانيات الدولة كلها وظفت لتوفير الأجواء الملائمة لزائري الأربعينية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع عدد من الوزراء ومحافظ كربلاء والقيادات الأمنية والجهات الخدمية في مدينة كربلاء المقدسة بعد انتهاء مراسم زيارة الأربعينية، إن "الحكومة وأجهزتها المدنية والأمنية ألتزمت بتيسير كل الخدمات طيلة فترة الزيارة الأربعينية"، لافتاً إلى أن "إمكانيات الدولة وظفت كلها لتوفير الأجواء الملائمة لاستقبال الملايين من الزائرين"، مثمناً "الدور الكبير الذي بذلته الدولة ومؤسساتها في زيارة الأربعين".وأكد، أن "الأجهزة الأمنية قدموا خدمة متواصلة لم تقتصر على الجانب الأمني فقط، ورصدوا كل صغيرة وكبيرة بالشكل الذي يوفر الأمن الذي يتربص به الأعداء"، مشدداً بالقول: "نتابع أدق التفاصيل ولم نهمل أي معلومة"، مردفاً: "كل الشكر إلى الأجهزة الأمنية والأبطال في هيئة الحشد الشعبي الذين بذلوا كثيراً من العطاء والجهد والخدمة".

وأشار إلى أنه "لأول مرة تدخل هيئة الحج في خطة زيارة الأربعين وبدور مرسوم وطرف أساسي"، كاشفاً عن "دراسة مقترح إضافة مهمة إدارة الزيارات إلى مهام هيئة الحج"، معتبراً ان "تنظيم الزيارات المليونية تحتاج إلى تخطيط مبكر ومحكم".

وأشاد "بالجهد الشعبي المتمثل بأصحاب المواكب وخدمة الزائرين"، مبيناً أن "تنظيم المواكب الحسينية هي انعكاس لحالة الشعب وأخلاقياته بالكرم والضيافة"، مؤكداً أن "هذه الزيارة هي الأولى التي تشترك فيها موارد من كل المحافظات بضمنها إقليم كردستان".

وبين، أن "أعداد الزائرين المشاركين في الزيارة الأربعينية لهذا العام غير مسبوقة"، لافتاً إلى أن "إنجاز مشروع طريق بغداد باتجاه جرف النصر خلال شهرين".

